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        Sakaryaspor, Bodrumspor maçı hazırlıklarına Tuncay Şanlı ile başladı

        Sakaryaspor'unyeniteknik direktörü Tuncay Şanlı, Bodrumspor maçı için hazırlıklara başladı. Şanlı, "Takımımızın kültürüne ve taraftarın isteğine uygun, mücadeleci bir ekip kurmak istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 21:06 Güncelleme: 06.09.2023 - 21:07
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        Sakaryaspor, Bodrumspor maçı hazırlıklarına Tuncay Şanlı ile başladı
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        Taner Taşkın'dan boşalan teknik direktörlük görevine başlayan Tuncay Şanlı, yeşil-siyahlı ekiple Rüstemler Tesisleri'nde ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesi kısa bir toplantı yapan Şanlı ve ekibi, ardından ısınma hareketleri ve taktik çalışmalarıyla Bodrumspor maçı için çalışmalara başladı. Heyecanlı ve istekli olduklarının altını çizen Şanlı, "Yeni bir gün ve yeni bir sayfa. Heyecanımız ve isteğimiz var. Takımımızda çok kaliteli oyuncular var. Takım oyununu daha da geliştirmeliyiz. Taraftarımızın desteğiyle birlikte keyif veren, mücadeleci bir ekip oluşturmak istiyoruz. Taraftarımızın yanımızda olduğunu biliyoruz ve bu desteği bekliyoruz. Birlik ve beraberlik içinde olmalıyız" şeklinde konuştu.

        (FOTOGRAFLI)DHA-Spor Türkiye-Sakarya / Merkez Ahmet Cüneyt KULAK

        2023-09-06 21:05:29

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