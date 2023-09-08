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        Husumetlisini öldürüp, jandarmaya teslim oldu

        SAKARYA'nınHendekilçesinde, A.C., ormanda aralarında husumet olduğu belirtilen Cahit Altıtaş'ı (29) ormanda tabancayla vurup öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 17:35 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:36
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        Husumetlisini öldürüp, jandarmaya teslim oldu
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        Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında, Hendek ilçesi Şeyhler Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden A.C., husumetli olduğu Cahit Altıtaş'ı ormanda tabancayla vurduğunu belirterek teslim oldu. Jandarma ekipleri, A.C.'nin tarif ettiği bölgeye gittiğinde Cahit Altıtaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. A.C. gözaltına alındı.

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