Husumetlisini öldürüp, jandarmaya teslim oldu
SAKARYA'nınHendekilçesinde, A.C., ormanda aralarında husumet olduğu belirtilen Cahit Altıtaş'ı (29) ormanda tabancayla vurup öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu.
Giriş: 08.09.2023 - 17:35 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:36
Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında, Hendek ilçesi Şeyhler Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden A.C., husumetli olduğu Cahit Altıtaş'ı ormanda tabancayla vurduğunu belirterek teslim oldu. Jandarma ekipleri, A.C.'nin tarif ettiği bölgeye gittiğinde Cahit Altıtaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. A.C. gözaltına alındı.