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        Orman yangınlarına müdahalede etkili solüsyon geliştirildi

        SAKARYA'da,inşaatkimyasalları sektöründeki bir firma tarafından, 2 yıllık Ar-Ge çalışmasıyla, orman yangınlarına müdahalede etkili kimyasal solüsyon geliştirildi. Fabrika sahibi Fatih Önsoy, "Ürünümüz yanan bölgenin üstüne ve çevresinde uygulanabilir. Çevresine uyguladığımız zaman, yangın gelip ürünü uyguladığımız yerden öteye geçemiyor. Böylelikle yangın çok kolay kontrol altına alınabiliyor. Ufak teknik değişikliklerle mevcut yangın söndürme araçlarımızın sistemine uygun hale getirilebilir. Havadan ve karadan uygulanabilir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 12:12 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:13
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        Orman yangınlarına müdahalede etkili solüsyon geliştirildi
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        Kentte, inşaat kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren firma tarafından, orman yangınlarının daha kısa sürede kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla, 2 yıllık Ar-Ge çalışmasıyla kimyasal solüsyon geliştirildi. Solüsyonla, orman yangınlarının yayılmasını önlenmesi amaçlanıyor. Yerli ve milli bir ürün geliştirdiklerini belirten fabrika sahibi Fatih Önsoy, 2 yıldır yürüttükleri Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını belirterek, "Ülkemizde biliyorsunuz yıllardır ciddi yangınlar var. Dünyada yıllardır ciddi yangınlar var. Biz bu yangınlara nasıl önlem alırız, nasıl engel oluruz diye çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların sonucunda bir kimyasal ürettik. Özel bir yangın jeli ürettik. Biz yaklaşık 2 senelik bir süreçtir ne yapabilirizi düşünüyorduk. 1,5 senedir de nasıl yapabilirize karar verdik ve ürünün üzerinde çalışmalara başladık. Yaklaşık 6-7 ay önce bu solüsyonu ürettik. Testlerini yaparak artısını eksisini hesaplıyorduk. Bu ürünümüz yanan bölgenin üstüne de çevresine de uygulanabilir. Çevresine uyguladığımız zaman yangın gelip o ürünü uyguladığımız yerden öteye geçemiyor. Böylelikle yangın çok kolay kontrol altına alınabiliyor. Ufak teknik değişiklikler yapılarak mevcut yangın söndürme araçlarımızın sistemine uygun hale getirilebilir. Havadan ve karadan uygulanabilir" diye konuştu.

        'CANLILARA VE DOĞAYA ZARARI YOK'

        Solüsyon hakkında bilgi veren Önsoy, şunları söyledi:

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