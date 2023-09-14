Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya´da uyuşturucu ticareti operasyonu: 18 gözaltı

        SAKARYA´nınSapancailçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu maddeler ve tabancalar ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 13:44 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya´da uyuşturucu ticareti operasyonu: 18 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda şüphelilerin ev ve araçları arandı. Yapılan aramalarda 20 gram esrar, 6 gram metamfetamin, 10 gram bonzai ile 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi. Operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        9 gün mağarada mahsur kalmıştı! ABD'li dağcıdan şaşırtan istek!
        9 gün mağarada mahsur kalmıştı! ABD'li dağcıdan şaşırtan istek!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        6 numara müjdesi!
        6 numara müjdesi!
        NASA, beklenen UFO raporunu yayınlayacak
        NASA, beklenen UFO raporunu yayınlayacak
        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!
        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Deprem Şûrası yarın başlayacak
        Deprem Şûrası yarın başlayacak
        Sivas'ta 3. Hattuşili'nin mühür baskısı bulundu
        Sivas'ta 3. Hattuşili'nin mühür baskısı bulundu
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!

        Benzer Haberler

        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 2 sanık yeniden hakim karşısına çıktı
        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 2 sanık yeniden hakim karşısına çıktı
        Sakarya'da bisikletten düşen kişi yaşamını yitirdi
        Sakarya'da bisikletten düşen kişi yaşamını yitirdi
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Moğolistanlı iş kadınlarıyla birçok alanda i...
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Moğolistanlı iş kadınlarıyla birçok alanda i...
        ASRİAD Sakarya ve Konya şubelerinden Hatay'daki öğrencilere kırtasiye yardı...
        ASRİAD Sakarya ve Konya şubelerinden Hatay'daki öğrencilere kırtasiye yardı...
        Sakarya'da yeni motosikletli yunus polisleri göreve başladı
        Sakarya'da yeni motosikletli yunus polisleri göreve başladı