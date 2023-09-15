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        Sakarya'daki orman yangını söndürüldü

        SAKARYA'nınAdapazarı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, 4 dönümlük alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 19:12 Güncelleme: 15.09.2023 - 19:15
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        Sakarya'daki orman yangını söndürüldü
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        SAKARYA'nınAdapazarı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, 4 dönümlük alan zarar gördü.

        Yangın, saat 15.30 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi mevkisindeki ormanda çıktı. Ormanda çıkan yangını fark edenler, durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. Ekipler yangına, 30 personel, 6 arazöz ve 2 tanker ile müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 4 dönüm ormanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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