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        Karasu'da dalgalara kapılan çocuk kayboldu

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denize giren Muhammet Cebrail Kozan (14), dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Sahil güvenlik ve deniz polisi Kozan'ın bulunması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 17:33 Güncelleme: 17.09.2023 - 17:35
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        Karasu'da dalgalara kapılan çocuk kayboldu
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        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denize giren Muhammet Cebrail Kozan (14), dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Sahil güvenlik ve deniz polisi Kozan'ın bulunması için çalışma başlattı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Doğu Karadeniz Caddesi sahilinde meydana geldi. Muhammet Cebrail Kozan, serinlemek için denize girdi. Kozan, bir süre sonra dalgalara kapılarak kayboldu. Durumu fark eden diğer vatandaşlar, polise haber verdi. Bölgeye sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, Kozan'ın bulunması için çalışma başlattı.

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