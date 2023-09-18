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        Öğrencilerin geliştirdiği güneş enerjili araç tanıtıldı

        SAKARYA'da, Filoğlu Group Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin destekleriyle Sakarya Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu(SAITEM) tarafından geliştirilen güneş enerjili SAGUAR RB isimli aracın tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 11:27 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:27
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        Öğrencilerin geliştirdiği güneş enerjili araç tanıtıldı
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        SAKARYA'da, Filoğlu Group Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin destekleriyle Sakarya Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu(SAITEM) tarafından geliştirilen güneş enerjili SAGUAR RB isimli aracın tanıtımı yapıldı.

        Kırkpınar sahilinde gerçekleştirilen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve protokol üyeleri katıldı. Filoğlu Group Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği´nin destekleriyle SAITEM'in geliştirdiği, güneş enerjili SAGUAR RB isimli aracın tanıtımı yapıldı. Sponsor firmaların da katıldığı etkinlikte SAITEM Ekip Başkanı Yiğit Uçar´dan bilgi alan Vali Karadeniz, birçok farklı proje ile ülkemiz ve uluslararası alandaki yarışmalarda çeşitli dereceler elde eden ekibi tebrik ederek, bu yılki yarışta başarılar diledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sakarya Üniversitemizin gayretli çalışmaları hepimizi gururlandırıyor. Rektörümüz sayın Hamza Al´ı, emeği geçen hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

        SAGUAR RB, bu yıl 22-29 Ekim tarihleri arasında Avustralya´da düzenlenecek olan dünyanın en prestijli güneş enerjili araç yarışması Bridgestone World Solar Challenge yarışmasına katılım sağlayacak. Dünyanın birçok ülkesinden dünyanın en prestijli üniversitelerinden; MIT, Michigan, Stanford, Cambridge, TU Delft, ve Tokai'nin ürettikleri güneş enerjili araçlarıyla katılacakları yarışta, güneş panelleri de dahil olmak üzere, Türkiye'de yerli olarak tasarlanarak üretimi gerçekleştirilen araçla katılım sağlanacak.

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