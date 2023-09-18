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        Türkiye'de toplu konut yaşam alanı sayısı 38 milyonu aştı  

        SAKARYA'dadüzenlenen Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Kamu Kurumları Çalışma Kampı'nda konuşan Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, "Sektörümüzde toplu konut yaşam alanı sayısının 38 milyon 400 bin olduğu açıklanmıştır. Bu sayının yaklaşık 19 milyon 500 bini apartman ve sitelerdeki bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. Ülkemizdeki sektörün büyüklüğü 15 milyar dolara yaklaşmıştır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 12:06 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:10
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        Türkiye'de toplu konut yaşam alanı sayısı 38 milyonu aştı  
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        SAKARYA'dadüzenlenen Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Kamu Kurumları Çalışma Kampı'nda konuşan Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, "Sektörümüzde toplu konut yaşam alanı sayısının 38 milyon 400 bin olduğu açıklanmıştır. Bu sayının yaklaşık 19 milyon 500 bini apartman ve sitelerdeki bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. Ülkemizdeki sektörün büyüklüğü 15 milyar dolara yaklaşmıştır" dedi.

        Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği, Tesis Yöneticileri ve Tedarikçileri Federasyonu'nun organize ettiği Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Kamu Kurumları Çalışma Kampı, Sakarya'da gerçekleştirildi. Profesyonel tesis ve site yöneticilerinin yaşadığı problemler ve çözüm yollarının tartışıldığı oturumlara İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan temsilciler de dahil olmak üzere çeşitli illerden çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Tesis Yönetimi ve Kamu Kurumları Çalışma Kampı, protokol üyelerinin konuşmaları ve ardından gerçekleşen oturumlarla devam etti. Oturumlarda 'Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Şube Müdürlüğü'nün çalışma sistemi ve yol haritası, sektöre genel bakış ve tesis yönetiminde sürdürülebilirlik gibi konular konuşuldu.

        '2 MİLYON İSTİHDAM'

        Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, Türkiye'de site yöneticiliği sektörünün geldiği büyüklüğe dikkat çeken rakamlar vererek, şunları söyledi:

        "Sektörümüzde toplu konut yaşam alanı sayısının 38 milyon 400 bin olduğu açıklanmıştır. Yine bu sayının yaklaşık 19 milyon 500 bini apartman ve sitelerdeki bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. Ülkemizdeki sektörün büyüklüğü 15 milyar dolara yaklaşmıştır. Bu vesileyle hepimizin emekleriyle meydana getirdiğimiz yaklaşık 2 milyon istihdamı da geçmiş bulunmaktayız. Sektörümüz bu kadar büyürken birçok sorunu da meydana getirmiştir. Her organizasyonda olduğu gibi bunda da hep birlikte efektif olarak katılım sağlayarak sonuç raporlarımızı ortaya çıkarmalı, sektörümüzdeki sorunları sektörün uzmanlarından dinlemeliyiz. 2 gün boyunca burada önemli konuları birbirinden değerli konuklarla değerlendireceğiz."

        Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fuat Uzun, 3 temel konunun önemini vurgulayarak, "Sektörün 3 tane düğmeyi iyi iliklemesi lazım. Birincisi altyapısı kuvvetli bir mevzuat olması lazım. Mevzuattan başlayacak konu. Birinci düğme bu. İkinci düğme, kurumsallaşmış yapılar. Eğer böyle kurumsallaşmış yapılar bulamazsanız bu eksik kalır bir yerde. Üçüncüsü de iyi uygulama örnekleri. Bakacağız burada, üç düğmeyi hepimiz hep beraber iyi ilikleyeceğiz" dedi.

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