Sakaryaspor - Bodrumspor: 0-2
STAT:YeniSakarya Atatürk
HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Hüsnü Emre Çelimli, Nurettin Dinçer Demir
SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu - Ali Ülgen, Rotman, Erdi Dikmen, Bülent Uzun (Dk. 46 Bülent Cevahir), Simon (Dk. 46 Ndlovu), Hasan Kılıç, Roshi (Dk. 77 Mohammed), Sinan Kurt (Dk. 76 Murat Akpınar), Burak Süleyman (Dk. 64 Del Valle), Kassongo
BODRUMSPOR: Sousa - Üzeyir Ergün (Dk. 84 Süleyman Özdamar), Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Burak Çoban (Dk. 84 Haqi Osman), Muhammed Gönülaçar, Samet Yalçın, Aldair (Dk. 68 Mohammed), Gökdeniz Bayraktar, Celal Dumanlı (Dk. 68 Kenan Özer)
GOLLER: DK: 8 Rotman (Kendi kalesine), Dk. 90+5 Gökdeniz Bayraktar (Bodrumspor)
SARI KARTLAR: Simon, Kassongo, Bülent Cevahir, Ali Ülgen, Hasan Kılıç (Sakaryaspor), Sousa, Aldair, Celustka, Gökdeniz Bayraktar (Bodrumspor)
1´inci Lig'in 5'inci hafta maçında Bodrumspor deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 yendi.
8´inci dakikada Rajko Rotman sağ kanattan gelen ortayı dışarı çevirmek isterken ikili mücadele içerisindeyken topu kendi kalesine gönderdi: 0-1.
21´inci dakikada sağ kanattan gelen taç Sinan Kurt´un vurduğu şut az farkla kalenin üstünden dışarı çıktı.
90+5´inci dakikada sağ kanattan gelişen Bodrumspor atağında, ceza sahasına açılan ortaya Gökdeniz Bayraktar, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-2.
Karşılaşma Bodrumspor´un 2-0´lık galibiyeti ile sona erdi.
DHA-Spor - Türkiye-Sakarya / Merkez - Ahmet Cüneyt KULAK
2023-09-18 22:47:29