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        Okul servisi ile ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        SAKARYA'da,okul servisine ardından da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Taşkın Şenek (28), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 14:05 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:10
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        Okul servisi ile ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        SAKARYA'da,okul servisine ardından da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Taşkın Şenek (28), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi 19'uncu Cadde'de meydana geldi. Taşkın Şenek´in direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, önce sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen okul servisine, sonra ağaca çarptı. Kazada, Taşkın Şenek, otomobilde sıkışıp yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Şenek, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşkın Şenek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

        Taşkın Şenek'in cenazesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Camisi'nde bugün, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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