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        Fabrikada çıkan yangın, bir eve, oto lastik dükkanı ve camiye sıçradı

        SAKARYA'da,kauçuk fabrikasında çıkan yangın, yanındaki ev, iş yeri ve camiye sıçradı. Yangın, 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 06:27 Güncelleme: 22.09.2023 - 06:30
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        Fabrikada çıkan yangın, bir eve, oto lastik dükkanı ve camiye sıçradı
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        SAKARYA'da,kauçuk fabrikasında çıkan yangın, yanındaki ev, iş yeri ve camiye sıçradı. Yangın, 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü. 

        Yangın, saat 00.30 sıralarında, Serdivan ilçesinde D-100 Karayolu'nun 5 Köprü Mahallesi mevkinde bulunan bir kauçuk fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın yanında bulunan bir eve, oto lastik dükkanı ile Beşköprü Merkez Camii'ne de sıçradı. Çevredikelerin ihbarı üzerine olay yerine 17 itfaiye aracı, 3 arazöz, 7 tanker ve yaklaşık 50 personel ile sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 4 saatin ardından kontrol altında alındı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında, fabrika, ev, iş yeri ve camide büyük çaplı hasar meydana geldi.

        Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. DHA)

        DHA-Genel - Türkiye-Sakarya / Serdivan - Ahmet Cüneyt KULAK

        2023-09-22 06:26:29

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