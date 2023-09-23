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        Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4'üncü etabı Sakarya'da başladı

        TürkiyeOtomobil Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4'üncü etabı Sakarya'da başladı. İki gün sürecek yarışlarda pilotlar 2 bin metrelik Kömürlük ve Karaköy etaplarında zorlu parkurlarda yarışacaklar.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 15:13 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:15
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        Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4'üncü etabı Sakarya'da başladı
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        TürkiyeOtomobil Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4'üncü etabı Sakarya'da başladı. İki gün sürecek yarışlarda pilotlar 2 bin metrelik Kömürlük ve Karaköy etaplarında zorlu parkurlarda yarışacaklar.

        2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4'üncü ayağı, Sakarya´da sabah saatlerindeki ilk etap yarışlarıyla başladı. Toplamda 18 araç ve 36 pilotun katıldığı şampiyonanın ilk etabi Poyrazlar mevkiinde bulunan Kömürlük köyü orman etabında başladı. İlk gün pilotlar, mukavemet etabını dört kez geçerek yarışlarını tamamlayacaklar. Zorlu parkurlarda mücadele edecek pilotlar yarışmanın yarın yapılacak ikinci etabına Karaköy'de yer alan Spor Ada Tesisi alanındaki pistten başlayacak. Pilotlar, seyirci etabını üç kez geçerek Sakarya etabının şampiyonu olma mücadelesi verecek.

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