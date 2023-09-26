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        Sakaryaspor sahasında karşılaşacağı Eyüpspor maçına hazırlanıyor

        Sakaryaspor, 1 Ekim Pazar günü kendi evinde karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 20:05 Güncelleme: 26.09.2023 - 20:10
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        Sakaryaspor sahasında karşılaşacağı Eyüpspor maçına hazırlanıyor
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        Sakaryaspor, 1 Ekim Pazar günü kendi evinde karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

        1´inci lig takımlarından Sakaryaspor, 1 Ekim Pazar günü kendi sahasında Eyüpspor´u konuk edecek. 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak sezonun 7´inci maçına çıkacak olan Sakaryaspor, Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana dinamik ısınma ve istasyon çalışması ile başladı. Sakaryasporlu oyuncular daha sonra taktik ve şut çalışması yaptı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Dinamik ısınmadan genel görüntü

        -Taktik antrenmandan genel görüntü

        -Şut antrenmanından genel görüntüler

        -Detaylar

        (FOTOGRAFLI)

        DHA-Spor - Türkiye-Sakarya / Merkez - Ahmet Cüneyt KULAK

        2023-09-26 20:04:53

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