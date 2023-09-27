Tartıştığı yeğenini öldürdü

SAKARYA'nınSapanca ilçesinde tartıştığı amcası E.A. tarafından tabancayla vurulan Aydın Aylan (39) hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Gazipaşa Mahallesi Yılmaz Caddesi´nde meydana geldi. Komşu olan amca-yeğen arasında, iki evin arasına duvar örme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.A., yeğeni Aydın Aylan'a tabancayla ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Aylan, ağır yaralandı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Aydın Aylan, ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Aydın Aylan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan E.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. E.A.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.