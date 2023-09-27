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        Bakan Tunç, cenaze törenine katıldı

        ADALETBakanı Yılmaz Tunç, Bakanlığın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Sinan Cengiz'in, hayatını kaybeden babası Cevdet Cengiz'in (68) cenazesine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:55 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:00
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        Bakan Tunç, cenaze törenine katıldı
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        ADALETBakanı Yılmaz Tunç, Bakanlığın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Sinan Cengiz'in, hayatını kaybeden babası Cevdet Cengiz'in (68) cenazesine katıldı.

        Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Sinan Cengiz'in babası Cevdet Cengiz, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cevdet Cengiz için Adapazarı ilçesi Güneşler Yeni Mahalle Merkez Hal Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Vali Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ile Cengiz ailesi ve yakınları katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Cevdet Cengiz'in cenazesi Söğütlü Yeniköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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