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        Firari cinayet şüphelisi, 3 yıl sonra Gürcistan'da yakalandı

        SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, servisşoförü Emin Memigüven'i (53) aracında tabancayla vurarak öldüren İ.C. (50), 3 yıl sonra Gürcistan'da yakalanıp, Sakarya'ya getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 17:12 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:15
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        Firari cinayet şüphelisi, 3 yıl sonra Gürcistan'da yakalandı
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        SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, servisşoförü Emin Memigüven'i (53) aracında tabancayla vurarak öldüren İ.C. (50), 3 yıl sonra Gürcistan'da yakalanıp, Sakarya'ya getirildi.

        Olay, 2020 yılı Temmuz ayında akşam saatlerinde Arifiye ilçesinde bir fabrikanın önündeki park alanında meydana geldi. İ.C., bilinmeyen nedenle tartıştığı servis minibüsü sürücüsü Emin Memigüven'i başından ve göğsünden tabancayla vurdu. Yaralanan Memigüven, sağlık ekipleri tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Memigüven, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İ.C. ise kaçtı.

        Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı. Araştırma sonucu Gürcistan'a kaçtığı tespit edilen İ.C., İnterpol'ün de iş birliğiyle Gürcistan'da yakalandı. İ.C., işlemlerinin ardından Türkiye'ye iade edildi. Sakarya'ya getirilen İ.C.'nin, emniyetteki sorgusu sürüyor.

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