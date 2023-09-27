4'üncü kattan düşen Hatice ağır yaralandı

SAKARYA'nınKarasu ilçesinde 5 katlı iş merkezinin 4'üncü katından, apartman boşluğuna düşen Hatice Nur K. (8) ağır yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Karasu ilçesine bağlı İncilli Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı iş merkezinde meydana geldi. İş merkezinin 4'üncü katından apartman boşluğuna düşen Hatice Nur K. ağır yaralandı. Küçük kızın düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hatice Nur K., ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda 4 kırık ve kafa travması olduğu öğrenilen Hatice Nur K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.