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        'Dershaneye gidiyorum' diyerek evden çıkan Açelya, 3 gündür kayıp

        SAKARYA'nınSerdivan ilçesinde, 3 gün önce dershaneye gideceğini söyleyip evden çıkan Açelya Yıldırım'dan (17) haber alınamıyor. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Açelya'nın, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çantası bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 19:57 Güncelleme: 27.09.2023 - 20:00
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        'Dershaneye gidiyorum' diyerek evden çıkan Açelya, 3 gündür kayıp
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        SAKARYA'nınSerdivan ilçesinde, 3 gün önce dershaneye gideceğini söyleyip evden çıkan Açelya Yıldırım'dan (17) haber alınamıyor. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Açelya'nın, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çantası bulundu.

        Serdivan'da yaşayan Açelya Yıldırım, pazartesi günü sabah saatlerinde, ailesine 'Dershaneye gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Kızlarının eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, durumu polise haber verdi. Polis, Açelya Yıldırım'ın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Pembe Kayalar mevkisinde Aydemir'e ait olduğu belirlenen çanta bulundu. Yıldırım'ı arama çalışmaları sürüyor.

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