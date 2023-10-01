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        Sakaryaspor - Eyüpspor: 2-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 21:57 Güncelleme: 01.10.2023 - 22:00
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        Sakaryaspor - Eyüpspor: 2-0
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        STAT:YeniSakarya Atatürk

        HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Muhabbet Ali Doğan, Salih Burak Demirel

        SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu - Oğuz Yıldırım, Donkor, Erdi Dikmen, Bülent Cevahir, Rotman, Mikail Okyar, Roshi (Dk. 68 Burak Süleyman), Murat Cem Akpınar (Dk. 68 Simon), Del Valle (Dk. 76 Ali Ülgen), Kasongo (Dk. 89 Rashad Muhammed)

        EYÜPSPOR: Berke Özer - Robin Yalçın (Dk. 66 Mete Kaan Demir), Metehan Baltacı, Claro, Caner Erkin, Taşkın İlter (Dk. 57 Recep Niyaz), Seslar (Dk. 57 Murat Uçar), Fredy (Dk. 76 Mustafa Pektemek), Regattin(Dk. 78 P. Ampem), Ahmed Kutucu, Bruno  

        GOLLER:  Dk. 46 ve Dk. 55 Kasongo (Sakaryaspor)

        KIRMIZI KART: Dk. 84 Caner Erkin (Eyüpspor)

        SARI KARTLAR: Roshi, Mikail Okyar (Sakaryaspor)i, Ahmed Kutucu, Claro (Eyüpspor)

        Sakaryaspor, 1´inci Lig'in 7'nci hafta maçında Eyüpspor´u sahasında 2-0 yendi. Bu sonucun ardından Sakaryaspor, puanını 8'e yükseltirken, sezona 6'da 6 ile başlayan Eyüpspor ilk kez puan kaybı yaşadı.

        34´üncü dakikada Sakaryaspor sağ kanadından gelişen atakta ceza sahasına açılan orta ile atak sol tarafa döndü. Topu kontrol eden Del Valle, 2 oyuncuyu çalımlayıp çektiği şutu kalenin solundan az farkla dışarı gönderdi.

        46´ncı dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Roshi´nin ceza sahası içine açtığı ortada Kasongo´nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

        55´inci dakikada Sakaryaspor sol kanadından gelişen hızlı atakta Bülent'in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Kasongo'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

        84´üncü dakikada Caner Erkin yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

        85´inci dakikada Eyüpspor atağında Ahmed Kutucu´nun sert şutu az farkla kalenin solundan auta gitti.

        Karşılaşma Sakaryaspor´un 2-0´lık galibiyeti ile sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Sakarya / Merkez - Ahmet Cüneyt KULAK

        2023-10-01 21:56:21

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