Kaçak kafede yıkım gerginliği; işletme sahibi 'kendini yakma' tehdidinde bulundu SAKARYA'nınKarasu ilçesinde, plajdaki kaçak kafenin sahibi Temel Can, yıkım için gelen ekipleri, üzerine tiner döküp yakmakla tehdit etti. Can'ın ikna edilmesinin ardından kaçak yapı iş makineleriyle yıkıldı.

SAKARYA'nınKarasu ilçesinde, plajdaki kaçak kafenin sahibi Temel Can, yıkım için gelen ekipleri, üzerine tiner döküp yakmakla tehdit etti. Can'ın ikna edilmesinin ardından kaçak yapı iş makineleriyle yıkıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Plajı'nda meydana geldi. Plajda şezlong, şemsiye kiralama ve gıda satışı yapan kaçak kafeyle ilgili yıkım kararı çıktı. Karasu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle, polis eşliğinde yıkımın yapılacağı işletmeye gitti. İşletme sahibi Temel Can, iş makinelerinin önüne geçip, üzerine tiner döküp kendini yakacağını iddia etti. Can'ın kendini yakma ihtimali üzerine bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi. Üzerine piknik tüpleri de asan Temel Can, polis ve zabıta ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla ikna edildi. Tek katlı kaçak yapı iş makineleriyle yıkıldı.