Aldatıldığını düşünen koca, eşini ve yanındaki erkeği tabancayla vurdu SAKARYA´nınAdapazarı ilçesinde İ.A. (36), kendisini aldatmakla suçladığı eşi T.A.'yı (31) takip etti. Eşini sokakta B.T. (35) isimli erkekle gören İ.A. yanında bulunan tabanca ile ikisine de ateş açarak ağır yaraladıktan sonra polise teslim oldu.

SAKARYA´nınAdapazarı ilçesinde İ.A. (36), kendisini aldatmakla suçladığı eşi T.A.'yı (31) takip etti. Eşini sokakta B.T. (35) isimli erkekle gören İ.A. yanında bulunan tabanca ile ikisine de ateş açarak ağır yaraladıktan sonra polise teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Camili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İ.A., takip ettiği eşi T.A.'yı sokakta B.T. isimli erkekle birlikte gördü. Eşinin kendisini aldattığını düşünen İ.A., T.A. ve B.T. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.A. eşi ve yanındaki erkeği tabanca ile vurdu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan T.A. ve B.T. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. T.A. ve B.T.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. İ.A. ise olayın ardından tabancasıyla birlikte polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.