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        Takip ettiği eşi ile erkek arkadaşını vuran şüpheli adliyede

        SAKARYA'datakipettiği eşi T.A. (31) ile yanındaki erkek arkadaşı B.T.'yi (35) tabanca ile vurarak ağır yaralayan İ.A. (36), adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 15:57 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:00
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        Takip ettiği eşi ile erkek arkadaşını vuran şüpheli adliyede
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        SAKARYA'datakipettiği eşi T.A. (31) ile yanındaki erkek arkadaşı B.T.'yi (35) tabanca ile vurarak ağır yaralayan İ.A. (36), adliyeye sevk edildi.

        Olay, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; İ.A, kendisini aldattığını düşündüğü eşi T.A.'yı takip etti. İ.A., eşi T.A ve yanındaki B.T. ile tartıştı. Burada İ.A. eşi ile yanındaki B.T.'yi tabanca ile vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli kullandığı silahla polise teslim oldu. Polisteki işlemlerinin ardından İ.A. adliyeye sevk edildi. Ekip otosuna bindirildiği sırada İ.A., gazetecilerin "Neden yaptınız, pişman mısınız?" sorusuna da "Adalet" cevabını verdi. Öte yandan yaralıların durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

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