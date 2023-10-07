Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Takip ettiği eşi ile erkek arkadaşını vuran şüpheli, tutuklandı

        SAKARYA'datakipettiği eşi T.A. (31) ile yanındaki erkek arkadaşı B.T.'yi (35) tabancayla vurarak ağır yaralayan İ.A. (36), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 09:41 Güncelleme: 07.10.2023 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Takip ettiği eşi ile erkek arkadaşını vuran şüpheli, tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'datakipettiği eşi T.A. (31) ile yanındaki erkek arkadaşı B.T.'yi (35) tabancayla vurarak ağır yaralayan İ.A. (36), tutuklandı.

        Olay, 5 Ekim'de gece saatlerinde, Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İ.A, kendisini aldattığını düşündüğü eşi T.A.'yı takip ettikten sonra yanında 1 erkekle birlikte gördü. Yanlarına gidince çıkan tartışmanın ardından İ.A., eşi T.A. ile yanındaki arkadaşı B.T.'yi tabancayla vurdu. Olayın ardından polis merkezine gidip teslim olan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Hastanede tedavileri süren T.A. ile B.T.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de kongre günü! Gözler burada
        AK Parti'de kongre günü! Gözler burada
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendi
        Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        115 cansız beden bulundu
        115 cansız beden bulundu
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        İşe aldığı çırağın yaptıklarını görünce şok oldu!
        İşe aldığı çırağın yaptıklarını görünce şok oldu!
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Harekete kimse mani olamaz...
        Harekete kimse mani olamaz...
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
        Atık lastik otoyolda kazaya neden oldu, 9 araç birbirine girdi; 4 yaralı
        Atık lastik otoyolda kazaya neden oldu, 9 araç birbirine girdi; 4 yaralı
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 1 kişi tutuklandı, 5 k...
        Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 1 kişi tutuklandı, 5 k...
        Takip ettiği eşi ile erkek arkadaşını vuran şüpheli adliyede
        Takip ettiği eşi ile erkek arkadaşını vuran şüpheli adliyede
        Sakarya'da düzenlenen kongrede ağız ve diş sağlığı ele alınıyor
        Sakarya'da düzenlenen kongrede ağız ve diş sağlığı ele alınıyor