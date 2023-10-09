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        Sakarya'da ambulans ile çarpışan otomobildeki klarnetçi öldü, sürücü yaralı

        SAKARYA'daambulansile otomobilin çarpıştığı kazada klarnetçi Türkan Alkan hayatını kaybetti, sürücü Sezgin Güre yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 11:40 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:45
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        Sakarya'da ambulans ile çarpışan otomobildeki klarnetçi öldü, sürücü yaralı
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        SAKARYA'daambulansile otomobilin çarpıştığı kazada klarnetçi Türkan Alkan hayatını kaybetti, sürücü Sezgin Güre yaralandı. 

        Kaza, gece saatlerinde Kaynarca-Karasu yolu Küçükkaynarca Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta manevra yapan Sezgin Güre idaresindeki 54 FB 422 plakalı otomobil ile Yenikent Devlet Hastanesi'ne hasta taşıyan Özgür A. idaresindeki 54 E 7900 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada sürücü Güre ile araçtaki eğlence mekanlarında klarnet çalan Türkan Alkan, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yenikent Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Alkan, kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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