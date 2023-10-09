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        Çalıştığı inşaatta 5 metreden düşen işçi öldü

         SAKARYA´nınAdapazarıilçesinde yapımı devam eden Şehir Hastanesi'nin inşaatında çalışan işçi Samet Demir (19), 5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 18:45 Güncelleme: 09.10.2023 - 18:50
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        Çalıştığı inşaatta 5 metreden düşen işçi öldü
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         SAKARYA´nınAdapazarıilçesinde yapımı devam eden Şehir Hastanesi'nin inşaatında çalışan işçi Samet Demir (19), 5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesine bağlı Alandüzü Mahallesi´nde yapımı devam eden bin yataklı Şehir Hastanesi inşaatında meydana geldi. İnşatta çalışan işçi Samet Demir, 5 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, bugün hayatını kaybetti. Samet Demir´in cenazesi memleketi olan Ordu´ya gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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