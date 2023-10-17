Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Otomobilin çarptığı yaya öldü 

        SAKARYA'nınHendek ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İrfan Kurt (64) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 14:10 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin çarptığı yaya öldü 
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'nınHendek ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İrfan Kurt (64) hayatını kaybetti.

        Kaza, öğle saatlerinde D-100 kara yolunun Hendek ilçesi Yeni Mahalle geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden O.Ü. idaresindeki 16 BAC 024 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan Kurt´a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İrfan Kurt´un hayatını kaybettiğini belirledi. İrfan Kurt´un cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü O. Ü. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde karar! Dedeye 33 yıl hapis
        3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde karar! Dedeye 33 yıl hapis
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        Kafes operasyonunda detaylar ortaya çıktı!
        Kafes operasyonunda detaylar ortaya çıktı!
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "12. Kalkınma Planı" paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "12. Kalkınma Planı" paylaşımı
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        Kavgada araya giren kızını öldürdü!
        Kavgada araya giren kızını öldürdü!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"

        Benzer Haberler

        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Sakarya emniyeti operasyonlarıyla suçlulara göz açtırmıyor
        Sakarya emniyeti operasyonlarıyla suçlulara göz açtırmıyor
        Sakarya'da hafif ticari araç bahçe duvarına çarptı, 2 kişi yaralandı
        Sakarya'da hafif ticari araç bahçe duvarına çarptı, 2 kişi yaralandı
        Sakarya'da otomobil yangında hasar gördü
        Sakarya'da otomobil yangında hasar gördü
        Sakarya'da bir haftada 77 düzensiz göçmen yakalandı
        Sakarya'da bir haftada 77 düzensiz göçmen yakalandı
        "22. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" sona erdi
        "22. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" sona erdi