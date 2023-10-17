Otomobilin çarptığı yaya öldü 

SAKARYA'nınHendek ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İrfan Kurt (64) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde D-100 kara yolunun Hendek ilçesi Yeni Mahalle geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden O.Ü. idaresindeki 16 BAC 024 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan Kurt´a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İrfan Kurt´un hayatını kaybettiğini belirledi. İrfan Kurt´un cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü O. Ü. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.