Beton pompasının hortumundaki demir kısmın başına çarptığı işçi öldü

SAKARYA'nınFerizli ilçesinde, yeni yapılan caminin çevre düzenlemesi sırasında beton pompasının hortumundaki demir kısmın başına çarptığı işçi Turan Oğul (57), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Ferizli ilçesi Ceylandere Mahallesi'ndeki yeni yapılan Ceylandere İmam-ı Azam Camisi'nin bahçesinde meydana geldi. Caminin çevre düzenlemesi sırasında beton pompasını dengede tutan hidrolik ayaklardan biri, toprak zemine battı. Pompanın dengesi bozulunca, beton dökümünün yapıldığı hortumu tutan demir kısım, işçi Turan Oğul'un başına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Oğul, yere yığıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Turan Oğul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Turan Oğul'un cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü´ndeki Adli Tıp Kurumu Ön Otopsi Merkezi´ne gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.