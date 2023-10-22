Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Kamyonetin çarptığı emekli öğretmen, 5 aylık yaşam savaşını kaybetti

         SAKARYA´nınAkyazıilçesinde mayıs ayında, geri manevra yapan kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan emekli öğretmen Hasan Ateş (75), 5 aydır tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 11:49 Güncelleme: 22.10.2023 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonetin çarptığı emekli öğretmen, 5 aylık yaşam savaşını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

         SAKARYA´nınAkyazıilçesinde mayıs ayında, geri manevra yapan kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan emekli öğretmen Hasan Ateş (75), 5 aydır tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti.

        Kaza, 25 Mayıs´ta, öğle saatlerinde Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'nde meydana geldi. Y.P. idaresindeki 54 AGG 205 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada emekli öğretmen Hasan Ateş´e çarptı. Yere düşerek ağır yaralanan Ateş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı. Ateş, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Y.P., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Hasan Ateş, 5 aydır tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ateş´in cenazesi bugün İnönü Mahallesi Yeşildirek Camisi´nde kılınacak öğle namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        İsrail pazar yerini bombaladı
        İsrail pazar yerini bombaladı
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        Martin Scorsese’nin en iyi 10 filmi
        Martin Scorsese’nin en iyi 10 filmi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        TAG Otoyolu'nda TIR 3 araca çarptı
        TAG Otoyolu'nda TIR 3 araca çarptı

        Benzer Haberler

        Akyazı'da hafızlık eğitimini tamamlayan 75 öğrenci belge aldı
        Akyazı'da hafızlık eğitimini tamamlayan 75 öğrenci belge aldı
        Sakaryaspor-Adanaspor maçının ardından
        Sakaryaspor-Adanaspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Sakarya ve çevre illerde Filistin'e destek gösterileri yapıldı
        Sakarya ve çevre illerde Filistin'e destek gösterileri yapıldı