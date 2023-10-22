Kamyonetin çarptığı emekli öğretmen, 5 aylık yaşam savaşını kaybetti
SAKARYA´nınAkyazıilçesinde mayıs ayında, geri manevra yapan kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan emekli öğretmen Hasan Ateş (75), 5 aydır tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti.
SAKARYA´nınAkyazıilçesinde mayıs ayında, geri manevra yapan kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan emekli öğretmen Hasan Ateş (75), 5 aydır tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti.
Kaza, 25 Mayıs´ta, öğle saatlerinde Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'nde meydana geldi. Y.P. idaresindeki 54 AGG 205 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada emekli öğretmen Hasan Ateş´e çarptı. Yere düşerek ağır yaralanan Ateş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı. Ateş, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Y.P., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Hasan Ateş, 5 aydır tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ateş´in cenazesi bugün İnönü Mahallesi Yeşildirek Camisi´nde kılınacak öğle namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.