Tarım aracı devrildi: 8 yaralı

SAKARYA´nınHendek ilçesinde `patpat´ diye tabir edilen tarım aracının devrildiği kazada, römorkta bulunan 5´i çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Sarıdede Mahallesi Ekrem Günay Caddesi´nde meydana geldi. A.K.´nin kontrolünü yitirdiği tarım aracı, devrildi. Kazada sürücü A.K. ile yola savrulan römorktaki M.K., Ç.K., Y,K., Ç.K., E.K., Z.K. ve E.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 5´i çocuk, 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.