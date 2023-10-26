Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da TEM'de kaza: 1 ölü

        SAKARYA'nınHendek ilçesinde, TEM Otoyolu'nda kamyona arkadan çarpan kamyonun şoförü Nihat Bakır (38), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:04 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da TEM'de kaza: 1 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'nınHendek ilçesinde, TEM Otoyolu'nda kamyona arkadan çarpan kamyonun şoförü Nihat Bakır (38), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Hendek geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Nihat Bakır idaresindeki 60 NB 483 plakalı kamyon, aynı yöne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DAN 252 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada Nihat Bakır araçta sıkıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak Bakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Gaziler Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ü özlemle anıyor
        Gaziler Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ü özlemle anıyor
        Karasu'da camide çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Karasu'da camide çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Türk iş adamı Kosova'da kurduğu çikolata fabrikasıyla 35 ülkede ağızları ta...
        Türk iş adamı Kosova'da kurduğu çikolata fabrikasıyla 35 ülkede ağızları ta...
        A Milli Hentbol Takımı, dünya şampiyonası elemelerinde İtalya ile Sakarya'...
        A Milli Hentbol Takımı, dünya şampiyonası elemelerinde İtalya ile Sakarya'...
        Sakarya'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan fotoğraf sergisi ve ki...
        Sakarya'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan fotoğraf sergisi ve ki...
        Sakarya'da uluslararası bisiklet yarışları için ücretsiz seferler düzenlene...
        Sakarya'da uluslararası bisiklet yarışları için ücretsiz seferler düzenlene...