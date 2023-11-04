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        Cinayet hükümlüsü TIR şoförü, kilolarca uyuşturucuyla yakalandı

        SAKARYA'da,durdurulan TIR'da, 18 kilo 450 gram esrar, 710 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınıp, tutuklanan 2 şüpheliden TIR şoförünün Mardin'de işlenen cinayet nedeniyle kesinleşmiş müebbet hapis cezası aldığı ve arandığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 13:41 Güncelleme: 04.11.2023 - 13:45
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        Cinayet hükümlüsü TIR şoförü, kilolarca uyuşturucuyla yakalandı
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        SAKARYA'da,durdurulan TIR'da, 18 kilo 450 gram esrar, 710 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınıp, tutuklanan 2 şüpheliden TIR şoförünün Mardin'de işlenen cinayet nedeniyle kesinleşmiş müebbet hapis cezası aldığı ve arandığı ortaya çıktı.

        Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM otoyolunda yaptığı uygulama sırasında şüphe üzerine bir TIR durdurdu. TIR'da yapılan aramalarda 18 kilo 450 gram esrar, 710 gram kokain ve 650 paket kaçak sigara ele geçirildi. TIR şoförü ile yanındaki kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Tutuklanan TIR şoförünün Mardin'de işlenen bir cinayet nedeniyle hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunduğu ve arandığı ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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