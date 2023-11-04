Bakan Kacır: Elektrikli araçlarda yerlilik oranını yüzde 75´e çıkaracağız SANAYİve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2030 yılında elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların Türkiye´deki pazar payını yüzde 35´e, bu araçlarda yerlilik oranını yüzde 75´e çıkaracaklarını söyledi. Bakan Kacır, "Elektrikli, bağlantılı ve otonom hafif ve ağır ticari araç üretiminde Avrupa´da lider ve dünyada ilk 5´te olacağız. Batarya modül ve alt komponent yatırımlarıyla, ülkemizi bölgesel batarya üretim merkezlerinden biri haline getireceğiz. Siber güvenlik, sürüş güvenliği ve sürücü davranışlarının modellenmesi yazılımları başta olmak üzere, bağlantılı ve otonom araç yazılımları geliştirip, bunların ihracatını yapan ilk 10 ülke arasında yer alacağız" dedi.

SANAYİve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2030 yılında elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların Türkiye´deki pazar payını yüzde 35´e, bu araçlarda yerlilik oranını yüzde 75´e çıkaracaklarını söyledi. Bakan Kacır, "Elektrikli, bağlantılı ve otonom hafif ve ağır ticari araç üretiminde Avrupa´da lider ve dünyada ilk 5´te olacağız. Batarya modül ve alt komponent yatırımlarıyla, ülkemizi bölgesel batarya üretim merkezlerinden biri haline getireceğiz. Siber güvenlik, sürüş güvenliği ve sürücü davranışlarının modellenmesi yazılımları başta olmak üzere, bağlantılı ve otonom araç yazılımları geliştirip, bunların ihracatını yapan ilk 10 ülke arasında yer alacağız" dedi.

Japon otomotiv firmalarından Toyota´nın Sakarya´da kurulu fabrikasında üretilen Avrupa´nın ilk şarj edilebilir hibrit aracının banttan çıkışı nedeniyle düzenlenen törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Japonya Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Toyota Avrupa Genel Müdür ve CEO´su Yoshihiro Nakata, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO´su Erdoğan Şahin ile protokol üyeleri ve Toyota yetkilileri katıldı.

'TOYOTA'NIN ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİLERİ TÜRKİYE'YE TAŞIDIĞININ GÖSTERGESİ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Toyota Türkiye´nin yıllık 280 bin adetlik üretim kapasitesiyle, Toyota´nın Avrupa'daki en yüksek hacimli otomobil üretim merkezi ve 2022´de, 3,4 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye'nin 2'nci büyük otomotiv ihracatçısı olduğunu belirtti. Bakan Kacır, "Bugün de, ülkemize duyduğu güvenle yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. İlk şarj edilebilir hibrit otomobilini ülkemize kazandırıyor. Bu tesis, ülkemizin mobilite ekosisteminin dönüşümüne ve rekabetçiliğine katkı sağlıyor. Ayrıca, bünyesinde kurulan yıllık 75 bin adet kapasiteli yeni batarya üretim hattı ile tesis Toyota´nın Avrupa operasyonlarında elektrifikasyon dönüşümünün merkezi haline geliyor. Bu yatırım, sadece üretim ve kapasite artışı değil, aynı zamanda Toyota'nın küresel bir vizyonu olan çevre dostu teknolojileri ve sürdürülebilirliği Türkiye'ye taşıdığının göstergesi. Toyota Türkiye´nin 308 milyon avroluk yatırımlarının ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

2030'DA HİBRİT ARAÇLARIN PAZAR PAYI VE YERLİLİK ORANI ARTIRILACAK

2030 yılında elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların pazar payının yüzde 35´e, bu araçlarda yerlilik oranının ise yüzde 75´e çıkarılacağını belirten Bakan Kacır, şöyle konuştu:

"Türkiye sanayisinin lokomotifi olan otomotiv sektörü, çarpan etkisiyle istihdamdan ihracata her alanda ekonomimize güç katıyor. 254 milyar dolarlık ihracatımızın aslan payını 31,5 milyar dolarla otomotiv sektörümüz alıyor. Ülkemizde otomotiv sektörü her geçen gün gelişirken küresel otomotiv endüstrisinde de önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Hızlı şehirleşme, dijitalleşme, deneyim odaklı müşteri eğilimleri, yüksek hızda iletişim otomotiv endüstrisindeki beklentileri yeniden tanımlıyor. Artan çevre bilinci, karbon nötr politikaları, batarya maliyetlerindeki düşüş tüketicilerin elektrikli araçlara yönelimini artıyor. Geçtiğimiz yıl elektrikli ve hibrit araçların küresel pazar payı yüzde 14´e ulaştı, satış rakamları 10 milyonu aştı. Avrupa Birliği pazarında ise otomotiv satışlarının yüzde 32´sini hibrit araçlar, yüzde 12 sini elektrikli araçlar oluşturdu. Bu yılın ilk 10 ayında Türkiye´de satılan araçların yüzde 10,5´u hibrit, yüzde 6,5´u elektrikli araçlar oldu. Artan çeşitlilikteki elektrikli araç modelleri ve hızlı büyüyen şarj altyapısı, sektörün geleceğinin elektrik odaklı olacağını gösteriyor. Elektrikli araçların en kritik bileşenlerinden batarya teknolojisinin önemi ise burada ortaya çıkıyor. Mobilitede yaşanan dönüşüme öncülük etmek ve beraberinde getirdiği fırsatlardan en üst düzeyde faydalanmak adına hazırladığımız `Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası´ ile elektrikli araç ve batarya üretiminden şarj istasyonlarına, insansız araç geliştirmeden test merkezlerine birçok stratejik alanda somut hedefler belirledik. 2030 yılında elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların ülkemizde pazar payını yüzde 35´e, bu araçlarda yerlilik oranımızı yüzde 75´e çıkaracağız. Elektrikli, bağlantılı ve otonom hafif ve ağır ticari araç üretiminde Avrupa´da lider ve dünyada ilk 5´te olacağız. Batarya modül ve alt komponent yatırımlarıyla, ülkemizi bölgesel batarya üretim merkezlerinden biri haline getireceğiz. Siber güvenlik, sürüş güvenliği ve sürücü davranışlarının modellenmesi yazılımları başta olmak üzere, bağlantılı ve otonom araç yazılımları geliştirip, bunların ihracatını yapan ilk 10 ülke arasında yer alacağız."

Konuşmaların ardından sahneye getirilen Toyota´nın yeni aracı C-HR katılımcılara gösterildi. Bakan Kacır, yeni aracı inceleyip, üretim bantlarını gezerek incelemelerde bulundu.