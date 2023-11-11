Yüksek sesli müzik tartışması: 1 ölü (2)

TUTUKLANDI

Sakarya´nınAdapazarıilçesinde, aracında yüksek sesle müzik dinlediğini öne sürdüğü Fatih Haymana´yı (34) çıkan tartışmada bıçakla öldüren B.Ü. (17), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.