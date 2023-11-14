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        Banyo yaparken yangın çıktı, evde tamir yapan ustalar kurtardı

        SAKARYA'da,duş alırken evinde yangın çıkan İrfan Dereli (65), bu sırada evde çalışma yapan ustalar tarafından banyonun kapısı kırılarak kurtarıldı. Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 16:48 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:50
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        Banyo yaparken yangın çıktı, evde tamir yapan ustalar kurtardı
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        SAKARYA'da,duş alırken evinde yangın çıkan İrfan Dereli (65), bu sırada evde çalışma yapan ustalar tarafından banyonun kapısı kırılarak kurtarıldı. Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Hendek ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde İrfan Dereli´ye ait 2 katlı ahşap evde, saat 14.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada banyoda olan Dereli'yi, evde tamir için bulunan ustalar kapıyı kırarak dışarı çıkardı. Dereli'nin vücudunda yanıklar oluştu.

        Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İrfan Dereli, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiyecilerin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        '5 DAKİKA İÇİNDE YANDI'

        F.E.D., evde amcası ve kardeşleriyle birlikte oturduklarını belirterek, "Biz dışarıda yemek yapıyorduk, bir sorun yoktu. 5 dakika sonra haber aldık, evin içinde ustalar vardı. Bir anda alev aldı. Zaten 5 dakika içinde yandı. Ambulans ve itfaiye 5 dakika içerisinde geldi ama geldiklerinde ev zaten kullanılamaz haldeydi. Evin içinde bir tek amcam vardı, amcam da banyodaydı. Çıktığında alevleri söndürmek için uğraşmış ama söndürememiş. Daha sonrasında ustalar yardım edip kapıyı kırmış, içeriden çıkartmışlar. Amcamda büyük yanık elinde ve ayağında küçük yanıklar var. Başka yaralanan olmadı" dedi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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