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        TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        SAKARYA´daTIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Fırat Baykal (28) yaşamını yitirdi, yanındaki kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 21.11.2023 - 12:40
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        TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        SAKARYA´daTIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Fırat Baykal (28) yaşamını yitirdi, yanındaki kişi ise yaralandı.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında D-100 kara yolunun Erenler Modern Sanayi Kavşağı´nda meydana geldi. Faruk A. yönetimindeki 34 ABY 314 plakalı TIR ile Fırat Baykal yönetimindeki 54 HR 425 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde sıkışan Fırat Baykal ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından çıkarılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Baykal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        TIR şoförü Faruk A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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