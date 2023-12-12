Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 16 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı

        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine takibe aldığı taksinin durduğu ormanda Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da 16 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine takibe aldığı taksinin durduğu ormanda Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Hendek mevkisinde devriye görevi yürütürken, şüphe üzerine bir taksiyi takibe aldı. Taksinin durduğu ormanda arama yapan ekipler, Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen ile 3 organizatörü yakaladı. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 3 taksiye de el konuldu.

        Kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceği belirtilirken, organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Halil Umut Meler için "Hakemliği bırakacak" iddiası!
        Halil Umut Meler için "Hakemliği bırakacak" iddiası!
        "Faruk Koca bana da..."
        "Faruk Koca bana da..."
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Hisseler de 'yumruk' yedi
        Hisseler de 'yumruk' yedi
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Göçmen kaçakçılığına ağır darbe
        Göçmen kaçakçılığına ağır darbe
        Banka değil market! 400 bin TL'lik soygun
        Banka değil market! 400 bin TL'lik soygun
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den PISA yorumu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den PISA yorumu
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast ismini değiştiriyor
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast ismini değiştiriyor
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"
        "Kardeşim eşyalarımı izinsiz kullandı" "Pes" dedirten olay!
        "Kardeşim eşyalarımı izinsiz kullandı" "Pes" dedirten olay!
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"

        Benzer Haberler

        Sakarya'da 16 düzensiz göçmen ve organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 zanlı...
        Sakarya'da 16 düzensiz göçmen ve organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 zanlı...
        Sakarya'da sis etkili oluyor
        Sakarya'da sis etkili oluyor
        Eski eşi tabancayla rehin aldı, polis oyalarken kaçtı
        Eski eşi tabancayla rehin aldı, polis oyalarken kaçtı
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi yağışların etkisiyle maksimum seviyeye yakla...
        Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi yağışların etkisiyle maksimum seviyeye yakla...