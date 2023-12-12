Sakarya'da 16 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine takibe aldığı taksinin durduğu ormanda Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Hendek mevkisinde devriye görevi yürütürken, şüphe üzerine bir taksiyi takibe aldı. Taksinin durduğu ormanda arama yapan ekipler, Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen ile 3 organizatörü yakaladı. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 3 taksiye de el konuldu.

Kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceği belirtilirken, organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.