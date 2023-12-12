Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da ele geçirilen 13 kilo kokaine 3 gözaltı

        SAKARYA'da polisin düzenlediği 2 operasyonda 13 kilo 307 gram kokain ile uyuşturuc haplar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:48 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da ele geçirilen 13 kilo kokaine 3 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'da polisin düzenlediği 2 operasyonda 13 kilo 307 gram kokain ile uyuşturuc haplar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul´dan yola çıkan araçla kente uyuşturucu madde sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaştı. İki şüphelinin içinde bulunduğu araç, Sakarya sınırına girince durduruldu. Araçta, özel eğitimli narkotik köpekle yapılan aramada, 13 kilo 250 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Öte yandan, polis ekipleri, Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir eve de uyuşturucu operasyonu düzenledi. Evdeki aramalarda 145 adet satışa hazır poşetlere konulmuş 57,5 gram kokain, 22 uyuşturucu hap ile 3,7 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Marka değerine yumruk!
        Marka değerine yumruk!
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        "Faruk Koca bana da..."
        "Faruk Koca bana da..."
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Oktay Derelioğlu'na saldıranlar için hapis talebi
        Oktay Derelioğlu'na saldıranlar için hapis talebi
        İsrail 20 askerini "hatayla" öldürdü
        İsrail 20 askerini "hatayla" öldürdü
        "Eşime baktın" tartışmasında kalbinden bıçaklandı!
        "Eşime baktın" tartışmasında kalbinden bıçaklandı!
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        3 gün ısınıyor sonra soğuk ve yağış...
        3 gün ısınıyor sonra soğuk ve yağış...
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"

        Benzer Haberler

        Sakarya'da durdurulan araçta 13 kilo 250 gram kokain ele geçirildi
        Sakarya'da durdurulan araçta 13 kilo 250 gram kokain ele geçirildi
        Sakarya'da 16 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı
        Sakarya'da 16 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı
        Sakarya'da 16 düzensiz göçmen ve organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 zanlı...
        Sakarya'da 16 düzensiz göçmen ve organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 zanlı...
        Sakarya'da sis etkili oluyor
        Sakarya'da sis etkili oluyor
        Eski eşi tabancayla rehin aldı, polis oyalarken kaçtı
        Eski eşi tabancayla rehin aldı, polis oyalarken kaçtı
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı