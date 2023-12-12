Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Tuncay Şanlı'dan Halil Umut Meler'e saldırı açıklaması: Umarım yaptırımlar daha şiddetli olur

        Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili, "Umarım yaptırımlar daha şiddetli olur. Bu yaptırımlar eğer korkutucu ve ürkütücü olursa kimse artık buna bir teşebbüste bulunamaz. Umarım dediğim gibi biraz aynaya bakıp ders çıkartmamız gerekiyor. Geç bile kalındı, artık futbol konuşmalıyız" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 17:38 Güncelleme: 12.12.2023 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tuncay Şanlı'dan Halil Umut Meler'e saldırı açıklaması: Umarım yaptırımlar daha şiddetli olur
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili, "Umarım yaptırımlar daha şiddetli olur. Bu yaptırımlar eğer korkutucu ve ürkütücü olursa kimse artık buna bir teşebbüste bulunamaz. Umarım dediğim gibi biraz aynaya bakıp ders çıkartmamız gerekiyor. Geç bile kalındı, artık futbol konuşmalıyız" dedi. 

        Sakaryaspor Teknik Direktörü eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yanındakilerin maçın hakemi Halil Umut Meler'e saldırmasıyla ilgili konuştu. Tuncay Şanlı, yaşanan olayları kınadığını ve yaptırımların yeterli olmadığını belirterek, "Futbol konuşamıyoruz maalesef. Maçlardan önce de hep hakem konuşuyoruz. Yıllarca da konuştuk. Onların da insan olduğunu, hata yapabileceklerini maalesef algılayamıyoruz. Dün yaşananları kınıyoruz. Yaptırımlarımız maalesef çok şiddetli olmuyor. Kimse kendini suçlamıyor. Aynaya bakmıyoruz. Bakmadığımız için de bir şekilde bu noktaya geldi. Ciddi anlamda üzgünüz. Futbol konuşamadığımız yerde ne söyleseniz az. Umarım yaptırımlar daha şiddetli olur. Bu yaptırımlar eğer korkutucu ve ürkütücü olursa kimse artık buna bir teşebbüste bulunamaz. Umarım dediğim gibi biraz aynaya bakıp ders çıkartmamız gerekiyor. Geç bile kalındı, artık futbol konuşmalıyız" şeklinde konuştu. 

        Tuncay Şanlı tüm lig maçlarının süresiz ertelenmesiyle ilgili de,  "Şu an ne söylesek çok bir anlamı olmaz, sanırım yarın bir toplantı olacak. Ondan sonra da karar verilecek. İptal etmek bir fayda sağlayacaksa tabi ki iptal olsun. Ama bir an önce de bu olayların yaptırımlarla beraber artık sadece futbolun konuşulduğu şiddetin olmadığı bir dönem diliyorum. Sporun ne kadar birleştirici olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Artık yaptırımların daha şiddetli olması gerekiyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        Marka değerine yumruk!
        Marka değerine yumruk!
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!
        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Oktay Derelioğlu'na saldıranlar için hapis talebi
        Oktay Derelioğlu'na saldıranlar için hapis talebi
        İsrail 20 askerini "hatayla" öldürdü
        İsrail 20 askerini "hatayla" öldürdü
        "Eşime baktın" tartışmasında kalbinden bıçaklandı!
        "Eşime baktın" tartışmasında kalbinden bıçaklandı!
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        3 gün ısınıyor sonra soğuk ve yağış...
        3 gün ısınıyor sonra soğuk ve yağış...
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"

        Benzer Haberler

        Eski eşini tabancayla rehin alan şüpheli tutuklandı, kızı ağladı
        Eski eşini tabancayla rehin alan şüpheli tutuklandı, kızı ağladı
        Sakaryaspor Teknik Direktörü Şanlı, hakem Meler'e yapılan saldırıyı kınadı:
        Sakaryaspor Teknik Direktörü Şanlı, hakem Meler'e yapılan saldırıyı kınadı:
        Sakarya'da ele geçirilen 13 kilo kokaine 3 gözaltı
        Sakarya'da ele geçirilen 13 kilo kokaine 3 gözaltı
        Sakarya'da durdurulan araçta 13 kilo 250 gram kokain ele geçirildi
        Sakarya'da durdurulan araçta 13 kilo 250 gram kokain ele geçirildi
        Sakarya'da 16 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı
        Sakarya'da 16 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı
        Sakarya'da 16 düzensiz göçmen ve organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 zanlı...
        Sakarya'da 16 düzensiz göçmen ve organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 zanlı...