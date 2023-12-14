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        Sakarya'da jandarmadan 3 operasyon: 4 gözaltı

        SAKARYA'da jandarmanın düzenlediği 3 ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu, ruhsatsız silah ve tarihi eser ele geçirilen operasyonlarda 7 kaçak göçmen de yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:10
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        Sakarya'da jandarmadan 3 operasyon: 4 gözaltı
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        SAKARYA'da jandarmanın düzenlediği 3 ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu, ruhsatsız silah ve tarihi eser ele geçirilen operasyonlarda 7 kaçak göçmen de yakalandı.

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ile Akyazı ve Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, 2 ilçede 3 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 14 sikke ve obje, 55 gram skunk, 105 gram esrar, 20 kilo kaçak tütün, 3 bin 256 doldurulmuş makaron, 1858 boş makaron, 1 sigara dolum makinesi ile 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ekipler, ayrıca 7 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

        Göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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