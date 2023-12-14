Sakarya'da jandarmadan 3 operasyon: 4 gözaltı
SAKARYA'da jandarmanın düzenlediği 3 ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu, ruhsatsız silah ve tarihi eser ele geçirilen operasyonlarda 7 kaçak göçmen de yakalandı.
SAKARYA'da jandarmanın düzenlediği 3 ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu, ruhsatsız silah ve tarihi eser ele geçirilen operasyonlarda 7 kaçak göçmen de yakalandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ile Akyazı ve Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, 2 ilçede 3 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 14 sikke ve obje, 55 gram skunk, 105 gram esrar, 20 kilo kaçak tütün, 3 bin 256 doldurulmuş makaron, 1858 boş makaron, 1 sigara dolum makinesi ile 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ekipler, ayrıca 7 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.
Göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri belirtildi.
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