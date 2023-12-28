Sakarya'da zincirleme kaza: 11 ölü, 57 yaralı

SAKARYA'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda, 3´ü yolcu otobüsü, 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya Dağdibi mevkisinde meydana geldi. Aralarında 3 otobüs ve 1 TIR'ın da bulunduğu 7 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 57 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin, kazaya müdahalesi sürüyor.