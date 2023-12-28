Sakarya'da zincirleme kaza: 10 ölü, 59 yaralı (3)

ÖLÜSAYISI 10

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada, daha önce 11 olarak açıklanan ölü sayısının 10 olduğu, yaralı sayısının ise 59 olduğu belirtildi. 8'i ağır olan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

Kazada ölenlerin cansız bedenleri, Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrası morglara götürüldü. Ayrıca kazaya karışan araçların da tamamı yoldan kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açılacak.