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        Sakarya'da zincirleme kaza: 10 ölü, 59 yaralı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 09:44 Güncelleme: 28.12.2023 - 09:45
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        Sakarya'da zincirleme kaza: 10 ölü, 59 yaralı (3)
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        ÖLÜSAYISI 10

        Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada, daha önce 11 olarak açıklanan ölü sayısının 10 olduğu, yaralı sayısının ise 59 olduğu belirtildi. 8'i ağır olan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

        Kazada ölenlerin cansız bedenleri, Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrası morglara götürüldü. Ayrıca kazaya karışan araçların da tamamı yoldan kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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