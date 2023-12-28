Sakarya'da zincirleme kaza: 10 ölü, 61 yaralı (7)

CENAZEDENDÖNÜYORDUK

Sakarya'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü 61 kişinin de yaralandığı zincirleme trafik kazasından yara almadan kurtulan Osman Dursun (41), otobüste bulunduğunu belirterek kaza anlarını anlattı. Esenyurt Belediyesi'ne ait otobüsle gittikleri Giresun´un Görele ilçesindeki bir cenazeden döndükleri sırada kazayı yaşadıklarını belirten Dursun, "Sis nedeniyle kaza vardı. Bizim içinde bulunduğumuz otobüs kaza yapmadan durabildi. Şoför ile dışarıya çıktığımızda arkadan gelen bir araç bizim otobüse vurdu. Araba hızlı şekilde vurunca ileride yaralı arkadaşlar vardı onlara çarptı. Onlar öldü sanırım. Yaralılarımız var, 2 tane genç arkadaşımız öldü. Otobüste herkes uyuyordu. Ben şoförün yanında oturuyordum hemen aşağıya indik. Orada yaralılar vardı" dedi.