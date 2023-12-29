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        Sakarya'da 10 kişinin öldüğü zincirleme kazada, 7 aracın sürücüsü adliyede (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 19:58 Güncelleme: 29.12.2023 - 19:58
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        Sakarya'da 10 kişinin öldüğü zincirleme kazada, 7 aracın sürücüsü adliyede (2)
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        63YARALIDAN 45'İ TABURCU EDİLDİ 

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkisindeki 10 kişinin öldüğü, 63 kişinin de yaralandığı kazanın ardından hastanelerde tedavi gören 45 kişi taburcu edildi. 63 yaralıdan 15'i Sakarya da 3 yaralı da başka illerdeki hastanelerde tedavi altında bulunuyor. 

        Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kazada yaralanan toplam 63 hastanın 15'inin tedavisi sürüyor, diğerleri taburcu edildi. Tedavisi devam eden toplamda 18 vatandaşımız bulunmaktadır. Şu anda Sakarya´da 15 yaralımız var, 14 tanesi Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 1 tanesi Sadıka Sabancı´da tedavi görmektedir. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesindeki hastaların 6´sı yoğun bakımda,1 tanesi entübe ve durumu kritiktir. Kalan 5 tanesi entübe olmamakla beraber yakın takiplerine devam ediliyor. Serviste yatan 8 hastanın tedavileri devam ediyor. Sadıka Sabancı´daki 1 hasta yoğun bakımda, entübe olmayıp yakın tedavisi devam ediyor. 3 hastamız, diğer illerde tedavi görüyor. Sakarya dışında 1 hasta Ankara´da,1 hasta İstanbul ve 1 hasta Kocaeli´de tedavileri devam ediyor" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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