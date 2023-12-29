Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Hafif ticari araç önce TIR'a, ardından bariyerlere çarptı: 5 yaralı

         SAKARYA'nınSapanca ilçesinde, TEM yolunda önce TIR'a, ardından da bariyerlere çarpan hafif ticari araçta 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 23:05 Güncelleme: 29.12.2023 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hafif ticari araç önce TIR'a, ardından bariyerlere çarptı: 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

         SAKARYA'nınSapanca ilçesinde, TEM yolunda önce TIR'a, ardından da bariyerlere çarpan hafif ticari araçta 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM yolunun Gazipaşa mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen Muharrem Arslan yönetimindeki 22 ABE 528 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden ve plakası belirlenemeyen TIR´a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, bariyerlere çarparken TIR ise yoluna devam etti. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hafif ticari aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken yolcular Tuğba Işık, Ceren Işık ve Emine Işık ile Nurten Ural ve 8 yaşındaki oğlu Emircan Ural yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Süper Kupa iptal oldu!
        Süper Kupa iptal oldu!
        Gözler TFF'de! İstifa bekleyişi
        Gözler TFF'de! İstifa bekleyişi
        Kupa ikiye bölünsün
        Kupa ikiye bölünsün
        Erden Timur'dan Süper Kupa açıklaması!
        Erden Timur'dan Süper Kupa açıklaması!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Beşiktaş'tan Süper Kupa daveti!
        Beşiktaş'tan Süper Kupa daveti!
        MSB: 16 hedef imha edildi
        MSB: 16 hedef imha edildi
        7 aylık eşini öldürüp intihara kalkıştı
        7 aylık eşini öldürüp intihara kalkıştı
        Bolu'da zehirlenme davası başladı
        Bolu'da zehirlenme davası başladı
        Birlikte yaşadığını kadını vuran jandarma tutuklandı
        Birlikte yaşadığını kadını vuran jandarma tutuklandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Açıkladılar
        Açıkladılar

        Benzer Haberler

        Sakarya'da 10 kişinin öldüğü zincirleme kazada, 7 aracın sürücüsü adliyede...
        Sakarya'da 10 kişinin öldüğü zincirleme kazada, 7 aracın sürücüsü adliyede...
        Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazada yaralanan 63 kişiden 45'i tab...
        Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazada yaralanan 63 kişiden 45'i tab...
        Sakarya'da 10 kişinin öldüğü zincirleme kazada, 7 aracın sürücüsü adliyede
        Sakarya'da 10 kişinin öldüğü zincirleme kazada, 7 aracın sürücüsü adliyede
        GÜNCELLEME - Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazaya ilişkin gözaltın...
        GÜNCELLEME - Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazaya ilişkin gözaltın...
        Doğal gazdan etkilenen 3'ü çocuk 6 kişi tedaviye alındı
        Doğal gazdan etkilenen 3'ü çocuk 6 kişi tedaviye alındı
        Sakaryaspor, geçen sezonu "geride" bıraktı
        Sakaryaspor, geçen sezonu "geride" bıraktı