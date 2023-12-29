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        Sakarya'da 10 kişinin öldüğü zincirleme kazada, 7 aracın sürücüsü adliyede (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 23:43 Güncelleme: 29.12.2023 - 23:43
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        Sakarya'da 10 kişinin öldüğü zincirleme kazada, 7 aracın sürücüsü adliyede (3)
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        3SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Sakarya´da 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 63 kişinin de yaralandığı zincirleme trafik kazasının ardından yolcu otobüsü şoförü H.Ö. (42) ile kazaya karışan diğer otobüs, TIR ve araçların sürücüleri M.D. (53), F.Ç. (30), S.S. (37), H.A. (46), O.K. (54) ve E.A. gözaltına alındı. Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 sürücüden H.Ö., O.K. ve S.S. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep verme' suçlamasıyla tutuklandı. E.A., H.A. ve M.D. ifadelerinin ardından F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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