Sakarya'da 10 kişinin öldüğü zincirleme kazada, 7 aracın sürücüsü adliyede (3)
3SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Sakarya´da 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 63 kişinin de yaralandığı zincirleme trafik kazasının ardından yolcu otobüsü şoförü H.Ö. (42) ile kazaya karışan diğer otobüs, TIR ve araçların sürücüleri M.D. (53), F.Ç. (30), S.S. (37), H.A. (46), O.K. (54) ve E.A. gözaltına alındı. Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 sürücüden H.Ö., O.K. ve S.S. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep verme' suçlamasıyla tutuklandı. E.A., H.A. ve M.D. ifadelerinin ardından F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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