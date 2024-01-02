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        Eski sevgili, otomobildeki ağabey-kardeşe ateş açtı: 2 ağır yaralı

        SAKARYA´da, Gözde İ. (26) ve ağabeyi Alperen İ. (28) otomobille seyir halindeyken, kadının eski erkek arkadaşının tabancayla açtığı ateşte ağır yaralandı. Yaralı halde otomobille hastaneye giden kardeşler, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 11:08 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:10
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        Eski sevgili, otomobildeki ağabey-kardeşe ateş açtı: 2 ağır yaralı
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        SAKARYA´da, Gözde İ. (26) ve ağabeyi Alperen İ. (28) otomobille seyir halindeyken, kadının eski erkek arkadaşının tabancayla açtığı ateşte ağır yaralandı. Yaralı halde otomobille hastaneye giden kardeşler, tedaviye alındı.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Emirsultan Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Alperen İ. ile kız kardeşi Gözde İ.'nin içinde bulunduğu seyir halindeki 41 NS 615 plakalı otomobile, iddiaya göre genç kadının ismi öğrenilemeyen eski erkek arkadaşı tabancayla ateş açtı. Mermiler, Alperen İ. ile Gözde İ.'ye isabet etti. Ağır yaralanan Alperen İ. kullandığı otomobili yakındaki Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ne sürdü. Hastanede tedaviye alınan ağabey-kardeşin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Saldırının düzenlendiği yerde ve otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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