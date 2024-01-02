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        Kaldırımda beklerken alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya öldü

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, kaldırımda beklerken otomobilin çarptığı Serpil Sezer (43) hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan alkollü sürücü M.F.K. (22) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 11:33 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:35
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        Kaldırımda beklerken alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya öldü
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        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, kaldırımda beklerken otomobilin çarptığı Serpil Sezer (43) hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan alkollü sürücü M.F.K. (22) tutuklandı.

        Kaza, dün Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. M.F.K.'nın kullandığı 54 AEP 636 plakalı otomobil, kaldırımda yaya olarak bekleyen Serpil Sezer'e, ardından da aydınlatma direği ve bir iş yerinin duvarına çarptı. Serpil Sezer, otomobille duvar arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Sezer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alına Serpil Sezer, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

        Kazanın ardından sürücü M.F.K. gözaltına alındı. Alkollü olduğu tespit edilen M.F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin Serpil Sezer´e çarptığı, çevredekilerin kaza yerine koştuğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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