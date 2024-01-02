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        Eski sevgili, otomobildeki ağabey-kardeşe ateş açtı: 2 ağır yaralı (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 18:40 Güncelleme: 02.01.2024 - 18:45
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        Eski sevgili, otomobildeki ağabey-kardeşe ateş açtı: 2 ağır yaralı (4)
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        ŞÜPHELİTUTUKLANDI

        Sakarya´da, eski sevgilisi Gözde İlkbakan ve ağabeyi Alperen İlkbakan'ı otomobilde tabancayla vurarak ağır yaralayan E.E. (25), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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