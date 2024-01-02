Eski sevgili, otomobildeki ağabey-kardeşe ateş açtı: 2 ağır yaralı (4)

ŞÜPHELİTUTUKLANDI

Sakarya´da, eski sevgilisi Gözde İlkbakan ve ağabeyi Alperen İlkbakan'ı otomobilde tabancayla vurarak ağır yaralayan E.E. (25), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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