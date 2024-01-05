Sakarya'da, Çark Deresi'nde erkek cesedi bulundu SAKARYA'nınAdapazarı ilçesinden geçen Çark Deresi'nde erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin Turan Görgülü´ye (50) ait olduğu belirlendi.

SAKARYA'nınAdapazarı ilçesinden geçen Çark Deresi'nde erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin Turan Görgülü´ye (50) ait olduğu belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde Sapanca gölünden fazla suların tahliye edildiği ve Adapazarı şehir merkezinden geçen Çark Deresi´nde meydana geldi. Derenin içerisinde ceset gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından cesedin dereden çıkartılamaması nedeniyle bölgeye AFAD ekipleri gönderildi. Ceset görüldüğü yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Serdivan ilçesi Adnan Menderes Caddesi mevkisinde AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Yapılan incelemede cesedin Turan Görgülü´ye ait olduğu belirlendi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Görgülü´nün vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanmadı. Görgülü´nün cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi´ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.