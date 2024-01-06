Derede cesedi bulunan 2 çocuk babası, toprağa verildi

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Çark Deresi'nde cesedi bulunan evli ve 2 çocuk babası Turan Görgülü (50) toprağa verildi. Görgülü´nün ölüm nedeni otopsiyle belli olacak.

Adapazarı merkezden geçen Çark Deresi´nde dün akşam saatlerinde ceset görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından görüldüğü yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Serdivan ilçesi Adnan Menderes Caddesi mevkisinde sudan çıkartılan cesedin, Turan Görgülü´ye ait olduğu belirlendi. Yapılan ilk incelemede Görgülü´nün vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanmadı.

Görgülü´nün cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi´nde yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Adapazarı Mithatpaşa Mahallesi Kentpark Camisi´nde Turan Görgülü için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazede Görgülü´nün yakınları gözyaşlarına boğuldu. Turan Görgülü, namaz sonrası Adapazarı Emirsultan Mezarlığı´nda toprağa verildi.